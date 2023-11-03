ننشر صور ضحية جريمة شبرا الخيمة.. المتهمون مزقوا جسده أمام المارة

حصلت الوفد على صورة المجني علي في واقعة إنهاء حياة شاب على يد خاله، بمنطقة شبرا الخيمة.

وكانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، قد ألقت القبض على المتهمين بإنهاء حياة شاب، بعد أن مزقوا جسده بأسلحتهم البيضاء في شبرا الخيمة.

وشهدت منطقة شبرا الخيمة، حادث إنهاء حياة شاب يدعى "شريف عبد الجليل" 45 سنة، على يد خاله وزوجته وابنهما، وساعدهم زوج ابنتهم، في التخلص من المجني عليه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، إخطارا بالعثور على جثة قتيل في ظروف غامضة، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة.

وانتقل رجال مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة، إلى محل البلاغ وتبين مقتل شريف عادل، على 4 أشخاص، ( خاله وزوجته وابنهما وزوج ابنتهم) بسبب خلافات سابقة بينهم.

أمكن ضبط المتهمين، وجرى اقتيادهم إلى قسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما أودعت الشرطة الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي للتشريح وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.