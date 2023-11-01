أمرت جهات التحقيق، بمحافظة القليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفل لقي مصرعه متأثرًا بجراحه بعد تعرضه للضرب المبرحمن قبل مربيةُ ، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

رطمته بالحائط ..مصرع رضيع علي يد مربية في شبرا الخيمة

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ، بورود بلاغ من أحد الأهالي بمصرع طفل ذات عامين، وجرى على الفور إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع نجل المستضيفة للطفل"مربية الطفل" نظير مبلغ مالي شهري، حيث تعدى على الصغير بالضرب ورطمه بالحائط حتى سقط أرضا، وتوفى متأثرًا بجراحه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على جثة الطفل، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

طعنته بسكين المطبخ ..حبس ربة منزل شرعت في قتل زوجها بالقليوبية

كما أمرت جهات التحقيق ، بحبس ربة منزل متهمة بالشروع في قتل زوجها إحدى قرى مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، كما امرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية للزوج المصاب .

وفي وقت مسبق ، قالت ربة منزل تدعى ن. ص 35 سنة، في أعترافاتها أمام جهات التحقيق في القليوبية ، والمقيمة بإحدى قرى مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أمام ، بأنها متزوجة منذ فترة وبدأت المشاكل بينها وبين زوجها بسبب خلافات زوجية وأيضا مصروف البيت.

مكنش قصدي قتله و كانت بدافع عن نفسي.. المتهمة بشروع قتل زوجها بكفر شكر

وأردفت المتهمة، إن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها التي وقعت أول أمس ، بسبب مصروف البيت وعدم إنفاقه عليها بحجة ظروف عمله كمنجد، فأحتد الخلاف بينهما، فتعدى عليها بالضرب وأثناء محاولتها الدفاع عن نفسها طعنته بسلاح أبيض "سكين " ، مؤكدة أنها لم تقصد قتله، ولكنها كانت تدافع عن نفسها.

بداية احداث الواقعة

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول مصاب بجرح طعني نافذ في البطن بالسكين ادعاء مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته بمنطقة بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وعلي الفور؛ انتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث كفر شكر، ومعاوني رئيس المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبيين إصابة “ش ا م 42” سنة منجد بجرح طعني نافذ بالبطن خلال مشادة كلامية بينه ، وبين زوجته المدعوة" ن ص "35 سنة بسبب الخلاف على مصروفات المنزل، تطورت مشاجرة، قامت خلالها الزوجة بطعنه بسلاح أبيض سكين.

وتم نقل الزوج لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمة، وضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتم التحفظ عليه وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.