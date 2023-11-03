وكيل تعليم الوادى الجديد: انطلاق المنصة التعليمية "تعلم معنا" غداً

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد انه بدءً من يوم غداً السبت ستنطلق فعاليات المنصة التعليمية "تعلم معنا" والذى يجرى تنفيذها لدعم طلاب المحافظة بالمرحلة الثانوية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن البرنامج يبدأ بتقديم الحصص التفاعلية "on line" حسب الجدول المرفق وبالإستعانة بنخبة متميزة من المعلمين الأكفاء المتميزين ذوى الخبرات بالمواد الدراسية المختلفة ومتاح دخول الطلاب من خلال الايميل الموحد وكلمة المرور الخاص بكل طالب ويأتى ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية

وتهدف هذه المنصة التعليمية إلى تعزيز عملية التعلم عن بُعد حيث تعتبر هذه المبادرة فرصة مهمة للطلاب في الوادي الجديد للاستفادة من تعليم عالي الجودة وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم في دراستهم.

تتضمن المنصة التعليمية "تعلم معنا" مجموعة متنوعة من الحصص التفاعلية عبر الإنترنت في مختلف المواد الدراسية. وتشمل هذه الحصص شرحاً وافياً للمفاهيم الأساسية، وحل المسائل، وتقديم الأمثلة العملية التي تساعد الطلاب في فهم المادة بشكل أفضل.

يتم توفير الحصص العملية من قبل معلمين ذوي خبرة وكفاءة عالية في مجالاتهم. فهم يتمتعون بالمعرفة اللازمة لتوصيل المعلومات وتعزيز التفاعل بين الطلاب. يتم اختيار هؤلاء المعلمين بعناية فائقة، وذلك لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

ويتمكن الطلاب من الوصول إلى المنصة التعليمية عن طريق استخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة بهم. هذا يضمن تأمين محتوى المنصة ومنع أي انتهاكات أو تدخل غير مرغوب به.

تأتي هذه المبادرة بالتنسيق والتعاون مع إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية، والتي تلعب دوراً حاسماً في توفير التكنولوجيا اللازمة ومساعدة الطلاب في الوصول إلى الموارد التعليمية بسهولة وسلاسة.

بالإضافة إلى الحصص التفاعلية، ستوفر المنصة أيضًا مواد تعليمية إضافية وملخصات واختبارات تقييم لمساعدة الطلاب في مراجعة المواد وتقييم مستواهم التعليمي.

نظراً للظروف الحالية، يأمل المسؤولون أن تكون هذه المنصة التعليمية فرصة لتعزيز عملية التعلم عن بُعد وتحسين أداء الطلاب في الوادي الجديد. فهي تمثل استثماراً قيّماً في تطوير قدرات الطلاب وتمكينهم من مواصلة تحصيلهم العلمي بشكل فعّال ومتميز.