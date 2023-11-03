سيراميكا كليوباترا يفوز على بيراميدز بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا تحقيق فوزا مهما على نظيره بيراميدز بنتيجة هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب بالجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.



سجل أهدا فريق سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي في الدقيقية 21 ومحمد شكري في الدقيقة 92.

وبتلك النتيجة، أحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 7 نقاط محصلة 5 مباريات، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - سعد سمير - محمد توني - محمد كناريا - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - رشيد أحمد.