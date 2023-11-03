زد يهزم الزمالك بثنائية في الدوري المصري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد على نظيره الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

أحداث المباراة..

استطاع فريق الزمالك أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 3 عن طريق التونسي سيف الجزيري، وتعادل فريق زد عن طريق مصطفى زيكو فى الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدف لكل فريق.

وشهدت الدقيقة 81 تسجيل ديلسون لاعب زد الهدف الثاني من تمريرة زميله زيكو ليسددها في شباك محمد عواد معلنًا الهدف الثاني وتنتهى المباراة 2 ـ 1.

وبتلك النتيجة يتواجد نادي زد فى المركز الثالث برصيد 12، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 8 فى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

و ضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبدالرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.

كما لعب زد بتشكيل

حراسة المرمي: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد سمير، محمد إسماعيل، مصطفى العش، علي جمال.

خط الوسط: محمد أشرف، بيتر موتوموسي، عبدالله مجدي، محمد عاطف قطه.

خط الهجوم: شادي حسين، مصطفى زيكو.