خبير العطور مشعل الفدعاني: كيف تختار العطر المناسب لشخصيتك؟

قال مشعل الفدعاني، إن العطور معروفة منذ زمن كبير بأنها انطباع لشخصية الرجل أو المرأة، واختيار العطر المناسب للشخصية يجعل الشخص مميزا به، وربما يلعب دورا في مدى قبول الآخرين أو رفضهم له.

أضاف مشعل الفدعاني أن العطور تنقسم حسب الخامات إلى أكثر من نوع منها العطور الزيتية، والعطور المائية، والعطور الصلبة، والبخور.

أوضح مشعل الفدعاني أنه يجب اختيار العطر المناسب والمثالي لك على حسب طبيعة المناسبة والوقت أيضا، فالأوقات الليلية والمناسبات الكبيرة تتطلب عطرا فواحا، وعطر الصباح يكون مائيا في أغلب الأحيان من أهم عوامل اختيار العطر المناسب للشخصية هو التعرف على نوع البشرة، سواء كانت البشرة عادية أو دهنية، أو جافة، حيث إن العطور التي تتناسب مع البشرة الدهنية من المهم أن تكون ذات تركيز عال، لأن البشرة الدهنية تتشرب العطور سريعاً، أما البشرة الجافة فيمكن اختيار العطر الخفيف لها.