الشباب يتقدم على الاتحاد بهدف كارلوس جونيور في الشوط الأول

أنهى فريق الشباب الشوط الأول متقدمًا على الاتحاد بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".

سجل النجم البرازيلي كارلوس جونيور هدف التقدم للشباب في الدقيقة 14 من الشوط الأول، حاول بعدها فريق الاتحاد إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه فشل في هز شباك الليوث.

بدأ فريق الشباب المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: كيم سيونج جيو

الدفاع: فواز الصقور - نادر الشراري - رومان سايس - حمد اليامي

الوسط: كويلار - حسين القحطاني - إيفر بانيغا

الهجوم: كاراسكو - فهد المولد – كارلوس جونيور

بينما بدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: زكريا .. فليبي .. كادش .. مهند

الوسط: فيصل .. كانتي .. سلطان .. رومارينهو

الهجوم: حمدالله .. بنزيما

فريق الاتحاد يخوض المباراة وهو في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 21 نقطة حصدها من 11 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراتين.

في الجهة المقابلة يخوض فريق الشباب المباراة وهو في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، حصدها من 11 مباراة حصدها من 3 انتصارات و3 تعادلات بينما خسر 5 مواجهات.