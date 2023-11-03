مديرية الرياضة بأسيوط تواصل متابعتها الميدانية والإدارية لـ 7 مراكز الشباب

تستكمل الإدارة الإستراتيجية للتخطيط والمتابعة بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط متابعتها الميدانية والإدارية لمراكز الشباب بمشاركة الإدارات المعنية بالمتابعة وذلك بعد إعتماد خطة متابعتها الميدانية والمحلية السنوية من الادارة الإستراتيجية للتخطيط والمتابعة بالوزارة

وجاءت هذه المتابعة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات علاء جاد وكيل الوزارة ومتابعة عادل فؤاد وكيل الشباب

حيث قامت اللجنة بمتابعة "الحضور والانصراف ومواعيد فتح وغلق المراكز وتفعيل السجلات الإدارية بالمركز وتشغيل الملاعب وتنفيذ مشروعات الخطة السنوية" وقامت اللجنة أيضا بفحص كاميرات المراقبة وآكدت علي اهمية تفعيلها وصيانتها اولا باول وفي حالة وجود عطل بها سيحال المسئول للمسألة القانونية لأن الكاميرات وسيلة متابعة إلكترونية مسجلة لحماية المركز وممتلكاته

وأكدت اللجنة على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة للمركز والإهتمام بالأدوات والأثاثات الموجودة به وإستخدامها بالطريقة الصحيحة حتى لا يتم إتلافهاوصيانتها أولا بأول وتخزينها فى المكان المخصص لها بالمركز وضرورة سداد الإشتراكات لتوسيع قاعدة المشتركين فى تنفيذ خطة النشاط

حيث تضمنت المتابعة مركز شباب “بهيج ونجع سبع” بإدارة شباب أسيوط ومركز شباب “منفلوط وحى السلام” بإدارة شباب منفلوط ومركز شباب “الحوطا الغربية” بإدارة شباب ديروط ومركزشباب “أولاد محمد والعزايزة” بإدارة شباب الغنايم

ثم قامت اللجنة الفنية بالإدارة بكتابة تقارير المتابعات وإعتمادها من علاء جاد وكيل الوزارة ، تضمنت التقارير التأكيد على ضرورة تنشيط العضوية وسرعة سداد الإشتراكات لتوسيع قاعدة المشتركين فى تنفيذ مشروعات الخطة ،وتم التأكيد بضرورة تحصيل غرامات عدم حضور الجمعية العمومية لمن لهم حق الحضور ولم يتم حضورهم أثناء إنعقاد الجمعية العمومية،وتم التأكيد بضرورة الإهتمام بنظافة المركر

مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تواصل متابعتها الميدانية والإدارية لـ 7 مراكز الشباب

مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تواصل متابعتها الميدانية والإدارية لـ 7 مراكز الشباب