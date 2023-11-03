وكيل الرياضة بأسيوط يتفقد أعمال الجمعية العمومية بمركز شباب أبو قرقاص

وصل قطار الجمعيات العمومية لمراكز شباب اسيوط لمحطته مركز شباب قرقارص إدارة شباب اسيوط وحيث إنعقدت الجمعيه العمومية العاديه بمقر مركز الشباب لمناقشة جدول الأعمال،واستكمال عدد 2 مرشح لأعضاء مجلس الإدارة.

إنعقدت الجمعية تحت رعاية الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ورئيس اللجنة العليا بالمديرية

الذي رافقه لجنة وزارية برئاسة المستشار محمود فوزي مدير عام الشؤون القانونيه بالوزارة وعضو اللجنة العليا للجمعيات العموميه وعادل فؤاد وكيل المديريه للشباب،احمد السويفي وكيل المديرية للرياضة ومحمد السباعي مدير عام الهيئات ،عاطف محمد علي معاون وكيل الوزارة،رمضان عبدالمولي مدير الشئون القانونية. وبحضور واشراف اللجنه الفرعيه قاسم محروس مدير اداره اسيوط واحمد سعد محمد مسؤل هيئات الاداره ومحمود حسين مسؤل هيئات المديريه وناريمان عاشور شؤون قانونيه وحنان محمد عضو مالي ومحمود انور مدير مكتب سيادته ومسؤول التوثيق ومتابعة.

بدأت اللجنة فى تمام الساعة التاسعة صباحا في جمع التوقيعات وتم الانتهاء من التصويت في تمام الساعة السابعة مساءا بحضور 105 عضو من 210 عضو ممن لهم حق الحضور ليكتمل النصاب القانوني للجمعية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الاستاذ الدكتور / اشرف صبحى .. وزير الشباب والرياضة بإنعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب طبقا للائحة النظام الأساسى للهيئات الشبابية وتحت إشراف وتوجيهات علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط ورئيس اللجنة العليا للجمعيات العمومية بمراكز الشباب .

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد أعمال الجمعية العمومية بمركز الشباب قرقاص

وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط يتفقد أعمال الجمعية العمومية بمركز الشباب قرقاص