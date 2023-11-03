امرت النيابة العامة بالدقهلية ،بحبس دجال المنصورة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم فك الاعمال وجلب الحبيب ورد المطلقة.

قرار جديد ضد دجال المنصورة بتهمة النصب والاحتيال

كانت البداية معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

وعُثر بحوزه المتهم على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة – هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس “عصابة روحية” لتجارة الحشيش والهيروين بالمنيا

كما أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى ضم 3 سيدات وعاطل الشهير باسم “ عصابة روحية” لتجارة مخدرى الحشيش والهيروين في محافظة المنيا، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (شخص، 3 سيدات "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جراما – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس الشابو – سيارة – سلاح أبيض – ميزان حساس) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذًا لثوابت إستراتيجية الوزارة في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

إصابة شابان في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالشرقية

كما تعرض شابان للاصابة بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (تروسيكل - توك توك) في طريق بهنباي الطيبة، في نطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق في محافظة الشرقية.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا؛ يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول شابين مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسد.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشابين إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (تروسيكل - توك توك) في طريق بهنباي الطيبة في نطاق مركز الزقازيق، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي وتقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم لهم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وجري نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.