حبس ديلر الحشيش فى مدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الجمعة، حبس متهم بترويج المواد المخدرة "مخدر الحشيش" في دائرة قسم الشرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ضبط بحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش وزنت 750جراما، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وفى سياق أخر لفظ 4 عناصر إجرامية، أنفاسه الأخيرة وبينما أصيب الآخر خلال إحباط تهريب 5 أطنان لمخدر الحشيش بـ350 مليون جنيه بنطاق محافظة البحر الأحمر.

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام عناصر تشكيل عصابي مكون من (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) تهريب كميات من الحشيش بمحافظة البحر الأحمر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بإحدى المناطق بمحافظة البحر الأحمر، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وأسفر التعامل عن وفاة 4 من عناصر التشكيل وإصابة الخامس، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت (5 أطنان) وكذا (4 بنادق آلية وخزائنها – كميات من الطلقات النارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (350,000,000) مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.