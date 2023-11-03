حبس متهم بالاتجار في الإستروكس بالمرج

قررت نيابة المرج، حبس متهم بالاتجار في الإستروكس، في المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى لإعداد تقرير مفصل عنه.

تضمنت التحقيقات أن المتهم قام بحيازة كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1،60 كجم وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

المتهمان بالشروع فى قتل شقيقين: "كنا بناخذ حق أخونا"

أمرت نيابة المرج، اليوم الجمعة، حبس المتهمين بالشروع في قتل شقيقين وإصابتهما بطلقات نارية بسبب خلافات الثأر بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة أخذًا بالثأر لمقتل شقيقهما على يد شقيق المجنى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله شقيقين (عاملان بمحل- مقيمان بدائرة القسم) مصابان بطلقات نارية.

وبالانتقال وسؤالهما قررا بتضررهما من (فران- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيرة نارية اتجاههما من "طبنجة" كانت بحوزته حال تواجدهما بالمحل عملهما ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، وعللا إقدامه على ذلك لقيامه بالثأر منهما بسبب قيام شقيقهما بالتعدي على شقيقه بالضرب مما أدى لوفاته.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو في حقه بالاشتراك مع شقيقه (عامل- مقيم بذات العنوان)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (طبنجة- 2 فرد خرطوش- فلاشة موثق بها مقاطع فيديو خاصة بالواقعة).

وفى سياق منفصل تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في واقعة وفاة شخصين بطلق ناري خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين تجار الملابس.