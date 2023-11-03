تشكيل الاتحاد أمام الشباب.. بنزيما وحمدالله في الهجوم

أعلن المدير الفني نونو سانتو تشكيل الاتحاد الرسمي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد الشباب في قمة منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

وجاءت شكيلة الاتحاد أمام الشباب كالآتي:

حارس المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: زكريا .. فليبي .. كادش .. مهند

الوسط: فيصل .. كانتي .. سلطان .. رومارينهو

الهجوم: حمدالله .. بنزيما

فريق الاتحاد يخوض المباراة وهو في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 21 نقطة حصدها من 11 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراتين.

في الجهة المقابلة يخوض فريق الشباب المباراة وهو في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، حصدها من 11 مباراة حصدها من 3 انتصارات و3 تعادلات بينما خسر 5 مواجهات.