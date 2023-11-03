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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بهدف مابولولو..الاتحاد السكندري يهزم سموحة في الدوري الممتاز

الدوري المصري
الدوري المصري

حقق فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري الفوز على نظيره سموحة بنتيجة هدف نقابل لا شيء، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري العام المصري.

أحرز هدف الفوز للاتحاد مابولولو مهاجم الفريق في الدقيقة 60 من عمر المباراة ليقتنص فوزا مهما لزعيم الثغر بمشواره في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل: 

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

في الدفاع: كريم الديب- إسلام أبو سليمة- محمود شبانة - هشام صلاح

في الوسط: خالد الغندور- ساليفو مورو - عمر الوحش

في الهجوم: أحمد عادل- مابولولو - بنجامين بواتينج

وبتلك النتيجة يرفع الاتحاد السكندري رصيد للنقطة الحادية عشر في المركز الثالث، فيما يتوقف رصيد سموحة عند النقطة الثامنة في المركز السابع.

 

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