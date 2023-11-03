الدوري المصري.. سيف الجزيري يتقدم للزمالك أمام زد بعد مرور ربع ساعة

تمكن سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، من إحراز التقدم بالهدف الأول للأبيض في شباك نادي زد في المباراة التي تقام في الجولة السادسة من الدوري المصري، المباراة التي ستقام علي ستاد القاهرة.

وشهدت الدقيقة 3 من بداية لقاء الزمالك وزد تسجيل التونسي سيف الجزيري لكرة ابراهيم نداي داخل منطقة جزاء زد.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا .