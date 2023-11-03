وصول حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة لمواجهة زد

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراة "زد" المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - عمرو السيسي - محمد حسام بيسو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " .

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري -سامسون أكينيولا .

