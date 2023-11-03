رسالة غامضة من أحمد فتوح بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام زد

استبعد الكولومبي أوسوريو أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحى من قائمة الزمالك، التى ستخوض مباراة نظيره زد، مساء اليوم في الدوري المصري.

وقام عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك برفع مذكره ضد اللاعبين الى مجلس ادارة الابيض بسبب خروجهم من المعسكر بدون إذن أمس.

وعبر أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من خلال حسابه الرسمي برسالة غامضة قبل ساعات من مواجهة زد ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة الدوري المصري الممتاز وبعد استبعاده من قائمة المباراة.

ونشر أحمد فتوح ستوري عبر صفحته الرسمية على انستجرام كتب فيها: "قول الحقيقة وإزعاج الناس أفضل من الكذب وإرضاء الناس".



