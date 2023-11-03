"زمالك 2012" يهزم الشرقية للدخان بثنائية بدوري منطقة الجيزة

فاز فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2012 على نظيره الشرقية للدخان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ أحمد سعودي وأحمد حجازي.

ويقود فريق 2012 كل من؛ أحمد عبدالله مديرا فنيا، أيمن علي حسن وعبدالرحمن صلاح ذكي مدربين مساعدين، رمضان عابدين مدربا لحراس المرمى، عبدالرحمن حسين إداريا، هشام رسلان أخصائيا للتأهيل والإصابات.

زمالك 2003 يفوز على الجونة ببطولة الجمهورية

فاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 على نظيره الجونة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ محمد صلاح "هدفين" وعلي أحمد حسام "ميدو" وكريم عبدون.

بهذا الانتصار يرتفع رصيد "شباب الزمالك" للنقطة رقم 22 في صدارة جدول ترتيب البطولة.

وحرص حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين على التواجد في ملعب المباراة من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

ويقود فريق 2003 كل من؛ إبراهيم صلاح مديرا فنيا، وأحمد زكريا ومعتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدربا لحراس المرمي، ورضا عبدالواحد إداريا، ومحمود سعيد أخصائيا للإصابات والتأهيل، ورفعت حمدي مسؤولا للمهمات.