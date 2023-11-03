"مدارس الفن الحديث" عنوان ندوة بمكتبة المنيرة بقنا

نظَّمَ قصر ثقافة قنا، على مدار الأيام الماضية عددًا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

إذْ عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمنيرة الحديثة محاضرة بعنوان "مدارس الفن التشكيلي الحديث" حاضرها سعيد محمد فنان تشكيلى، قام من خلالها بتعريف المدارس الفنية الحديثة وذكر أهم الحركات الفنية وبالأخص المدارس الثمانية الأساسية، فضلًا عن ذكر أهم رواد هذه المدرسة وأشهر فنانيها وأثرها على الفن التشكيلي الحديث بشكل عام.

كما نفذت مكتبة الرئيسية محاضرة بعنوان "الإسلام وقبول الآخر" حاضرها فضيلة الشيخ أحمد حسين محمد إمام وخطيب مسجد آل عمران الرئيسية، والتى أوضح فيها أن الإسلام دين بناء وليس دين هدم دين إصلاح وليس دين فساد، لذلك وضع الإسلام هذه القوانين في قبول الآخر من جميع النواحي، فكان إذا دخل غير المسلم في الإسلام كان أخًا للمسلمين وذكر مثالًا لذلك سلمان الفارسي وأبوصهيب الرومي.

نفذ بيت ثقافة دشنا بمدرسة دشنا بنات الابتدائية ورشة "اكتشاف المواهب"، إذْ تم الاستماع إلى المواهب المختلفة في مجال الغناء والإنشاد الدينى، ونظمت مكتبة المراشدة ورشة تحت عنوان "اكتشاف المواهب" بمدرسة العرب والنجاجرة لتعليم الأساسي نفذها صابر حسين كاتب، تحدَّث عن أهمية المواهب وكيف يتم اكتشافها وتنميتها في الشعر والقصة القصيرة.