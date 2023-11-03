تستكمل الإدارة الإستراتيجية للتخطيط والمتابعة بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط متابعتها الميدانية والإدارية لمراكز الشباب بمشاركة الإدارات المعنية بالمتابعة وذلك بعد إعتماد خطة متابعتها الميدانية والمحلية السنوية من الادارة الإستراتيجية للتخطيط والمتابعة بالوزارة

وذلك لمتابعة مراكز الشباب من حيث "الحضور والانصراف ومواعيد فتح وغلق المراكز وتفعيل السجلات الإدارية بالمركز وتشغيل الملاعب وتنفيذ مشروعات الخطة السنوية" وقامت اللجنة أيضا بفحص كاميرات المراقبة وآكدت علي اهمية تفعيلها وصيانتها اولا باول وفي حالة وجود عطل بها سيحال المسئول للمسألة القانونية لأن الكاميرات وسيلة متابعة إلكترونية مسجلة لحماية المركز وممتلكاته

وأكدت اللجنة على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة للمركز والإهتمام بالأدوات والأثاثات الموجودة به وإستخدامها بالطريقة الصحيحة حتى لا يتم إتلافهاوصيانتها أولا بأول وتخزينها فى المكان المخصص لها بالمركز وضرورة سداد الإشتراكات لتوسيع قاعدة المشتركين فى تنفيذ خطة النشاط

حيث تضمنت المتابعة مركزشباب "مسرع والنمايسة" بإدارة شباب أسيوط ومركز شباب " كوم المنصورة" بإدارة شباب أبنوب ومركز شباب "عرب مطير" بإدارة شباب الفتح ومركز شباب" دونية "بإدارة شباب ابوتيج ومركز شباب"القوصية والشيخ نجيب" بإدارة شباب القوصية ومركز شباب "البربا" بإدارة شباب صدفا

ثم قامت اللجنة الفنية بالإدارة بكتابة تقارير المتابعات وإعتمادها من علاء جاد وكيل الوزارة حيث تم تحويل العاملين بمركز شباب النمايسة حيث وجد المركز مغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وإحالة المراكز التى بها مخالفات لإدارة الاستثمار لفحص المخالفات التى أقرتها اللجنة

وجاءت هذه المتابعة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات علاء جاد وكيل الوزارة ومتابعة عادل فؤاد وكيل الشباب

"شباب أسيوط" تواصل متابعتها للهيئات الشبابية من خلال إدارة التخطيط والمتابعة

"شباب أسيوط" تواصل متابعتها للهيئات الشبابية من خلال إدارة التخطيط والمتابعة