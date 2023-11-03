الري الحديث.. أهم مميزاته وطرق التغلب على مشكلاته

في ظل التحديات المائية التي تواجه مصر، اتجهت الدولة إلى التحول إلى الري الحديث، كأحد البدائل لترشيد استخدام المياه، ويساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، وعلى الرغم من المشكلات التي يواجهها، إلا أنه يمكن التغلب عليها من خلال الدعم.

وسوف نتناول في السطور التالية المميزات والمشاكل التي تواجه التحول للري الحديث وكيفية التغلب عليها :

مميزات التحول إلى الري الحديث

زيادة الإنتاجية: حيث تساهم عملية التحول في نظم الري إلى النظم الحديثة في زيادة الإنتاجية، بمعدل من 30 إلى 40%.

تحسين جودة الثمار: حيث تعمل على تحسين جودة الثمار وزيادة قيمتها السوقية.

تقليل تكاليف الإنتاج: حيث تساهم في تقليل تكاليف عملية الإنتاج، من خلال تقليل استهلاك الأسمدة والمياه.

المحافظة على البيئة: حيث تساعد على تقليل التلوث الناتج عن الري بالغمر.

أساليب الري الحديث

تنقسم أساليب الري الحديثة إلى العديد من الطرق أهمها:

الري بالتنقيط: ويستخدم في زراعات الخضر، إضافة إلى الفاكهة.

الري بالرشاشات: وتستخدم في زراعات البرسيم والقمح.

الري بالحلقات: وتستخدم بشكل أكبر في زراعات الموالح.

المشكلات التي تواجه الري الحديث

على الرغم من مميزات الري الحديث إلا أنه يواجه بعض المشكلات أهمها:

ارتفاع تكلفة الإنشاء: حيث تتطلب أنظمة الري الحديثة استثمارات عالية في الإنشاء والصيانة.

صعوبة الصيانة: حيث تتطلب أنظمة الري الحديثة صيانة دورية ومتابعة دقيقة.

عدم وعي المزارعين: حيث لا يدرك بعض المزارعين أهمية الري الحديث وكيفية استخدامه بشكل صحيح.

كيفية التغلب على المشكلات التي تواجه الري الحديث

يمكن التغلب على المشكلات التي تواجه الري الحديث من خلال:

تقديم الدعم المالي للمزارعين: حيث يمكن للدولة تقديم الدعم المالي للمزارعين لتشجيعهم على التحول إلى الري الحديث.

توفير التدريب والتوعية للمزارعين: حيث يمكن للدولة توفير التدريب والتوعية للمزارعين حول كيفية استخدام أنظمة الري الحديثة بشكل صحيح.

إجراء الأبحاث والدراسات: حيث يمكن إجراء الأبحاث والدراسات حول أنظمة الري الحديثة لتحسين أدائها وتقليل تكاليفها.