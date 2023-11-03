حسن نصر الله يستعرض جهود جبهة لبنان لتخفيف تركيز قوات الاحتلال بغزة

استعرض حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله ما قامت به جبهة لبنان لتخفيف ضغط قوات الاحتلال على أهالي غزة، والذين يعانون من قصف وحشي من قبل الكيان الصهيوني منذ 3 أسابيع تقريبًا.

وأكد حسن نصرالله خلال ظهوره لأول مرة منذ عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية "حماس" في السابع من أكتوبر المنصرم، أنهم شاركوا في المعركة ضد الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، في اليوم التالي لعملية حماس الفجائية على إسرائيل قائلًا :" نحن دخلنا المعركة منذ 8 أكتوبر الأول، وما يجري على جبهتنا اللبنانية غير مسبوق في تاريخ الكيان الإسرائيلي، لن يتم الاكتفاء بما يجري على الحدود الإسرائيلية على كل حال".

ولفت نصر الله في خطابه اليوم إلى أن ما يجري على الجبهة اللبنانية لم يحصل حتى في حرب يوليو، مؤكدًا أن عملياتهم على الحدود تستهدف آليات وجنود وتجهيزات قوات الاحتلال.

واستعرض الأمين العام لحزب الله ما قامت به المقاومة بلبنان من عمليات متصاعدة منذ معركة أكتوبر والتي اعتبرها مختلفة عن المعارك السابقة، حيث أجبر قوات الكيان الصهيوني أن يبقي قواته على الحدود وعدم ارسالها لغزة، موضحًا في نقاط ما قامت به الجبهة والتي جاءت كالتالي:

الجبهة اللبنانية خففت جزءا كبيرا من القوات التي كانت ستسخّر للهجوم على غزة، حيث استطاعت أن تجذب ثلث الجيش الإسرائيلي تقريبًا إلى الحدود مع لبنان.

ابقاء جزء مهم من قوات الاحتلال هي قوات نخبة وقوات نظامية كان يمكن أن تتوجه إلى غزة.

توجيه ما يقرب من ثلث القوات اللوجستية في جيش الاحتلال إلى الحدود اللبنانية.

الجبهة اللبنانية أجبرت عشرات الآلاف من سكان المستعمرات الحدودية على النزوح.

تم إخلاء 43 مستوطنة في شمال فلسطين المحتلة بسبب عمليات الجبهة.

العمليات على الحدود أوجدت حالة من القلق والترقب والخوف لدى قيادة إسرائيل.

ووجه رسالة لحكومة الاحتلال وقال:"عملياتنا تقول للعدو إنه سيرتكب أكبر حماقة في تاريخ وجوده إذا اعتدى على لبنان، وهذه المشاهد في غزة ستجعلنا أكثر إيمانا بوجوب الصمود والتحدي وعدم الاستسلام، وعملياتنا وتضحيات شعبنا تعبير عن تضامننا مع غزة لتخفيف الضغط عن أهلها".

وحذر قوات الاحتلال من أي سلوك غير مدروس وقال:"قيل لنا منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى إن الأساطيل الأميركية ستقصفنا، وجبهتنا هي جبهة تضامن مع غزة وتتطور وتتحرك تبعا للتطورات هناك، وسلوك حكومة وقوات الاحتلال إزاء لبنان هو محدد لتحركاتنا وهذا سيعيدنا إلى قاعدة المدني مقابل المدني، وكل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة، وكل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات.

ووجه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية قائلًا:"إن من هزموكم في بداية الثمانينيات لا يزالون على قيد الحياة، وإنكم تستطيعون أن توقفوا العدوان على غزة لأنه عدوانكم، ومن يريد منع توسع الجبهات في المنطقة ومنع قيام حرب إقليمية، عليه يسارع لوقف اطلاق النار والانتهاكات في غزة.

وأكد على أن المعركة بينهم لم تصل لمرحلة الانتصار بالضربة القاضية لكنهم ينتصروا بالنقاط، حيث أن المعركة هي معركة الصمود والصبر والتحمل وتراكم الإنجازات ومنع حكومة وقوات الاحتلال من تحقيق أهدافها، مشددًا على ضرورة العمل كي تنتصر غزة وتنتصر المقاومة في غزة.

وختم خطابه برسالة لأهالي غزة والضفة وقال:"أقول لأهلنا في غزة والضفة ولكل الشعوب المظلومة إن تحمّل الصبر ستكون نتيجته النصر".