غيابات بالجملة لـ" باريس سان جيرمان" أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي الليلة

تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة موجعة قبل انطلاق مباراة الجولة الحادية عشر الليلة لـ لويس إنريكي المدير الفني.

غيابات بالجملة

وتأكد غياب الإسباني ماركو أسينسيو، لعدم تعافيه من الإصابة، بالاضافة الى اللاعبين كيمبيمبي ومينديس وكيلور نافاس ودانيلو بيريرا.

ويخوض باريس سان جيرمان، مباراة مرتقبة أمام نظيره مونبلييه، اليوم الجمعة، في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

وعاد المدافع البرازيلي ماركينيوس، بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن المباراة الأخيرة أمام بريست في الدوري.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالى:

أشرف حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، فابيان رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، موكيلي، تشير ندور، سولير، باركولا، لوتيلييه، زاير إيمري، سكرينيار، أرناو تيناس، كورزاوا، دوناروما

ويتواجد باريس سان جيرمان فى المركز الثاني برصيد 21 نقطة، فيما يأتي مونبلييه في المركزالحادي عشر برصيد 11 نقطة.