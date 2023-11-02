باريس سان جيرمان يُعلن مدة غياب دانيلو بيريرا

كشف نادي باريس سان جيرمان ‎اليوم الخميس، عن تفاصيل إصابة لاعبه البرتغالي دانيلو بيريرا ومدة غيابه عن المشاركة مع الفريق الفرنسى.

ونشر نادي باريس بيان رسمي يوضح فيه غياب تفاصيل ومدة غياب لاعبه البرتغالي دانيلو بيريرا وجاء أهم ما فيه كالتالي:

بيريرا يعاني من إصابة في أوتار الركبة ، وتأكد غياب بيريرا عن مباراة مونبلييه في الدوري الفرنسي ولقاء ميلان في دوري أبطال أوروبا.

كما سيغيب بيريرا عن مباراتي البرتغال ضد ليشتنشتاين وأيسلندا في تصفيات يورو 2024 هذا الشهر حيث تبدأ فترة التوقف الدولي المقبل من 13 إلى 24 نوفمبر الجاري.

ويقع فريق باريس سان جيرمان في وصافة ترتيب جدول الدروي الفرنسي برصيد 21 نقطة، حيث يتصدر الترتيب فريق نيس برصيد 22 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي باريس سان جيرمان مع نظيره مونبيليه غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي.