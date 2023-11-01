ميسي ..باريس سحرته بجمالها وأعطته ظهرها كرويا

اعترف ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي والفائز بجائزة الكرة الذهبية مؤخرا أن تجربته مع باريس سان جيرمان التي دامت موسمين لم تكن مثلما تصور.

وانتقل ميسي إلى باريس صيف 2021 بعدما فشل في التوصل لاتفاق مع ناديه الأصلي برشلونة بخصوص التمديد إثر مشاكل مالية، لكن مسيرة اللاعب الحائز على كأس العالم الأخيرة لم تكن لافتة في العاصمة الفرنسية.

وقال ميسي عقب الفوز بالكرة الذهبية: لم تسر الأمور كما كنت أتمنى، استمتعت بالمدينة وأحبها أطفالي ووجدوا صعوبة في مغادرتها.

وأضاف: باريس مدينة مذهلة وكنت محظوظاً بالعيش فيها.

من ناحية كرة القدم لم تسرِ الأمور كما كنت أتمنى لكني أفضل أن أتذكر الأشياء الجيدة الكثيرة.

ولعب ميسي 75 مباراة مع باريس سان جيرمان خلال موسم، سجل خلالها 32 هدفاً وقدم 35 تمريرة حاسمة، وفاز ببطولة الدوري الفرنسي مرتين وكأس السوبر مرة.