الكرملين ينفي تقارير أمريكية حول دعم فاجنر لحزب الله اللبناني

نفى الكرملين، اليوم الجمعة، تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال قال إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة تعتزم تزويد جماعة حزب الله اللبنانية بمعدات دفاع جوي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن فاجنر "بحكم الأمر الواقع" غير موجودة، وبالتالي فمثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على إرسال نظام صاروخي إلى حزب الله اللبناني بمساعدة من قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

فقد نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية، تفيد بأن الرئيس بشار الأسد وافق على تزويد "حزب الله" اللبناني بنظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس آي 22".

وأضافت المصادر أنه تم تكليف مجموعة فاغنر بتسليم النظام الصاروخي لحزب الله، وليس من الواضح ما إذا كان قد تم تسليمه بالفعل أو توقيت تسليمه.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن واشنطن لم تؤكد إرسال النظام الصاروخي الدفاعي بعد إلى حزب الله، لكنها تراقب المناقشات التي تشمل فاجنر وحزب الله، موضحا أن الصفقة المحتملة تثير قلقا كبيرا لدى واشنطن.

ونشرت الولايات المتحدة حاملة طائرات في شرق البحر الأبيض المتوسط لمحاولة ردع حزب الله من فتح جبهة شمالية ضد إسرائيل، بالتزامن مع الحرب الدائرة في غزة.

ولشركة فاغنر موظفون في سوريا، حيث يتواجد مقاتلو حزب الله أيضًا.

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