عاجل
الخارجية الفلسطينية تدعو العالم إلى التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة إيلون ماسك يحث على توصيل ستارلينك إلى غزة مندوب مصر بالأمم المتحدة: كلنا متضامنون مع ‎الشعب الفلسطيني لمواصلة الصمود(فيديو) السيسي: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف بغزة والحفاظ على حياة المدنيين اشتباكات عنيفة بقطاع غزة.. وحماس: سيرى العالم آثار الملحمة البطولية
الجمعة 27 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين: "لا مخاوف من انخراط روسيا في القتال"

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لا مخاوف من انخراط روسيا في القتال على خلفية الضربة الأمريكية لهدفين في سوريا مؤخرًا، والتوتر الحاصل في المنطقة.

 

txt

روسيا تكشف تفاصيل زيارة وفد حماس وتؤكد ضرورة التواصل مع طرفي النزاع

txt

حماس تُصدر بيانًا عاجلًا حول دور روسيا في إنهاء العدوان على غزة

 قال بيسكوف - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية -: "لا توجد هناك حاليًّا أي مخاوف من هذا النوع، أما الضربة الأمريكية لسوريا فإن التوتر الحرج والحرب الفلسطينية الإسرائيلية يهددان بتفجير الوضع على نطاق أوسع بالمنطقة، وهذا أمر سيء للغاية".

صرَّح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن القوات الأمريكية نفَّذتْ بأمر من الرئيس جو بايدن ضربة لموقعين في سوريا استخدمهما الحرس الثوري الإيراني والمجموعات الموالية لطهران، مشيرًا إلى أن هذه الضربة ليست على أي صلة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

 في وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "إن جدول زيارة وفد حماس إلى موسكو:لا يشمل أي اتصالات مع الكرملين"، كما أكد مواصلة الاتصالات مع جميع أطراف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

 قال بيسكوف: "إن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يثير التوتر في المنطقة بأكملها"، مشيرًا إلى أن وفد حماس التقى مع مسئولين من الخارجية الروسية.

من جانبها، أكدت الخارجية الروسية، الخميس، وصول وفد عن حماس إلى موسكو.

 أضاف بيسكوف أن موسكو ترى أنه من الضروري مواصلة الاتصالات مع جميع أطراف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بمن فيهم إسرائيل.
 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

روسيا تُعلّق على نشر أمريكا أنظمة دفاع صاروخية وجوية في الشرق الأوسط

روسيا تطالب بوقف فوري للتصعيد في قطاع غزة

الجريدة الورقية