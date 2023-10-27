الكرملين: "لا مخاوف من انخراط روسيا في القتال"

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لا مخاوف من انخراط روسيا في القتال على خلفية الضربة الأمريكية لهدفين في سوريا مؤخرًا، والتوتر الحاصل في المنطقة.

قال بيسكوف - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية -: "لا توجد هناك حاليًّا أي مخاوف من هذا النوع، أما الضربة الأمريكية لسوريا فإن التوتر الحرج والحرب الفلسطينية الإسرائيلية يهددان بتفجير الوضع على نطاق أوسع بالمنطقة، وهذا أمر سيء للغاية".

صرَّح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن القوات الأمريكية نفَّذتْ بأمر من الرئيس جو بايدن ضربة لموقعين في سوريا استخدمهما الحرس الثوري الإيراني والمجموعات الموالية لطهران، مشيرًا إلى أن هذه الضربة ليست على أي صلة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

في وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "إن جدول زيارة وفد حماس إلى موسكو:لا يشمل أي اتصالات مع الكرملين"، كما أكد مواصلة الاتصالات مع جميع أطراف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

قال بيسكوف: "إن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يثير التوتر في المنطقة بأكملها"، مشيرًا إلى أن وفد حماس التقى مع مسئولين من الخارجية الروسية.

من جانبها، أكدت الخارجية الروسية، الخميس، وصول وفد عن حماس إلى موسكو.

أضاف بيسكوف أن موسكو ترى أنه من الضروري مواصلة الاتصالات مع جميع أطراف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بمن فيهم إسرائيل.



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