الكرملين: "ضربات أمريكا في الشرق الأوسط تظهر توترات إقليمية أوسع نطاقًا"

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: “إن ضربات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تظهر توترات إقليمية أوسع نطاقًا وهذا أمر سيء للغاية”، حسبما أفادت سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل.

متحدث الكرملين:

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن جدول زيارة وفد "حماس" إلى موسكو "لا يشمل أي اتصالات مع الكرملين"، مضيفًا: "حاليًّا لا يوجد أي جدول أعمال مقرر للكرملين بصدد وفد "حماس"، وليس لديهم اتصالات مع الكرملين، بيان الزيارة صدر عن وزارة الخارجية الروسية".

أكد بيسكوف أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يثير التوتر في المنطقة بأكملها، مضيفًا أن موسكو ترى أنه من الضروري مواصلة الاتصالات مع جميع أطراف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بمن فيهم إسرائيل.

قال: "هناك كارثة إنسانية تحدث في قطاع غزة، وهي موضع اهتمام وقلق عميق لجميع دول العالم تقريبًا.. لا يمكن تبرير الإرهاب بأي شكل كان، وهذا يتوافق تمامًا مع موقفنا الثابت، الذي عبر عنه الرئيس الروسي دوما".

في وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية وصول وفد عن "حماس" إلى موسكو.

قالت الخارجية الروسية إنه تم خلال لقاء وفد "حماس" بحث إطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس عن قطاع غزة".

أشاد ممثلو "حماس" خلال لقائهم مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بموقف الرئيس فلاديمير بوتين إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والجهود الدبلوماسية الروسية.