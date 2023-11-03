أرتيتا يكشف سبب هزيمة أرسنال أمام ويست هام بكأس الاتحاد

كشف مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق الول لكرة القدم بنادي أرسنال، اليوم الجمعة، عن سبب هزيمة فريقه أمام نظيره ويست هام في المباراة السابقة التي جمعتها في دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أرسنال و نيوكاسل يونايتد متحدثاً عن هزيمته السابقة من ويست هام بكاس الاتحاد: “ لقد هبط مستوانا في الشوط الثاني ويجب علينا أن ننافس بشكل مختلف”.

وأضاف أرتيتا: “ نعرف المعايير المطلوبة منا والطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني لم تكن جيدة بما يكفي”.

وأتم ارتيتا: “ لا أستطيع ضمان عودة جابريل خيسوس قبل التوقف الدولي، قلت ذلك قبل عدة أسابيع”.

موعد مباراة أرسنال و نيوكاسل يونايتد

ومن المقرر أن يواجه أرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد غداً السبت، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ مباراة أرسنال و نيوكاسل في تمام الثامنة و النصف مساءً بتوقيت القاهرة، و التاسعة و النصف بتوقيت ابوظبي، و لاعشرة والنصف بتوقيت أبوظبي.