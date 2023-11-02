آرسنال يودع ومهمة صعبة لـ ليفربول.. نتائج دور الـ16 لكأس الرابطة الإنجليزية

أسدل الستار مساء أمس الأربعاء، على منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري، وذلك بعد مواجهات قوية شهدت العديد من المفاجآات علي رأسها فريق آرسنال المتواجد في صفوفه الدولي المصري محمد النني.

حيث تلقي فريق آرسنال هزيمة مفاجآة من نظيره فريق وست هام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليودع المسابقة بجوار فريق مانشستر يونايتد أيضًا الذي ودعها بعد الخسارة من نيوكاسل يونايتد.

بينما عبر فريق ليفربول بقايدة محمد صلاح إلي دور ربع نهائي بالفوز علي بورنموث بهدفين لهدف في مباراة قوية.

نتائج دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية

- مانسفيلد تاون ضد بورت فايل (0-1).

- إبسويتش تاون ضد فولهام (1-3).

- إكستر سيتي ضد ميدلزبره (2-3).

- مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد (0-3).

- بورنموث ضد ليفربول (1-2).

- تشيلسي ضد بلاكبيرن روفرز (2-0).

- وست هام ضد أرسنال (3-1).

- إيفرتون ضد بيرنلي (3-0).

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع وست هام في دور ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في مهمة صعبة لرفاق محمد صلاح.

حيث تأهل كل من: بورت فايل - فولهام - ميدلزبره - ليفربول - نيوكاسل - وست هام – إيفرتون - تشيلسي.