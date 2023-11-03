الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الشباب المتوقع لموقعة الاتحاد في الدوري السعودي

الشباب
الشباب

يتحضن استاد الملك فهد الدولي مباراة اتحاد جدة والشباب في قمة الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي.
 

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الشباب والاتحاد في قمة البحث عن استعادة الانتصارات


يسعى الشباب بقيادة مدربه الجديد إيجور بيسكان إلى استعادة الاتزان في مسابقة الدوري السعودي بعد خسارته الأخيرة أمام أبها بهدفين لهدف، ولم ينجح الفريق خلال 11 مباراة ماضية بالدوري تحقيق الفوز سوى في 3 مباريات، وتلقي الخسارة في خمس مواجهات، والتعادل في 3 آخرين تحت قيادة مدربه السابق كايرز الذي تمت إقالته خلال الفترة الماضية.

يهدف اتحاد جدة بقيادة كريم بنزيما للفوز وتحقيق الثلاث نقاط، من أجل تعويض التعثر الأخير في مسابقة الدوري بعد التعادل مع الحزم في الجولة الماضية بهدفين لكلاهما. 

نجح الشباب بقيادة بيسكان في العودة لنغمة الانتصارات بعد تحقيق الفوز على الفتح بهدفين لهدف في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يأتي اتحاد جدة المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد تحقيق الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاثة، وتلقي الهزيمة في مواجهتين، فيما يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، بعد تحقيق الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مثلهم والخسارة في خمس.
 


تشكيل الشباب لمواجهة الاتحاد:


في حراسة المرمى: كيم جيو
خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، سانتوس، فواز الصقور
خط الوسط: إيفر بانيجا، كريتشوفياك، هتان باهبري، جوانكا، آرون
خط الهجوم: كارلوس جونيور
 


توقيت مباراة اتحاد جدة والشباب:


تبدأ مباراة اتحاد جدة والشباب في الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.

 

 

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