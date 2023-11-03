الجمعة 03 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم مواجهات ساخنة في الدوري السعودي..الشباب يصطدم بالاتحاد

اتحاد جدة والشباب
اتحاد جدة والشباب

تنطلق اليوم الجمعة، الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على رأسها مباراة اتحاد جدة ضد الشباب، والهلال في مواجهة الفتح.

يستعد الهلال لمواجهة الفتح، والشباب يلتقي مع اتحاد جدة، فيما يواجه الطائي نظيره الفيحاء بمسابقة الدوري السعودي.

تفتتح الجولة بمباراتي الهلال ضد الفتح، والطائي في مواجهة الفيحاء في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة بالإضافة للساعة السابعة بتوقيت الإمارات.

ثم تنطلق مباراة الشباب واتحاد جدة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.

يستضيف استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي مباراة الفيحاء أمام الطائي، بينما يحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بين الهلال والفتح.

فيما يستضيف استاد الملك فهد الدولي قمة الجولة في الدوري السعودي بين الشباب واتحاد جدة.
 

جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين:

 

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سجل مواجهات الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

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أفضلية كاسحة للهلال أمام الفتح في الدوري السعودي

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نيمار ودجانيني أبرز الغائبين عن مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

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الهلال في اختبار صعب أمام الفتح في الدوري السعودي

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موعد مباراة الهلال والفتح القادمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة والمعلق

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