الشباب والاتحاد في قمة البحث عن استعادة الانتصارات

قمة كروية يشهدها ملعب الملك فهد الدولي بين الشباب والاتحاد، للبحث عن استعادة نغمة الانتصارات في الدوري السعودي.

الشباب لا يزال يتخبط منذ انطلاق الموسم الحالي حيث لم يحقق سوى 3 انتصارات فقط من أصل 11 مباراة في المسابقة، بينما ابتعد الاتحاد عن دائرة المنافسة نسبيا بعد تراجع نتائجه في الأسابيع الأخيرة.

الاتحاد لم يعرف طعم الفوز في آخر 4 مباريات حيث تعادل في ثلاثة وخسر واحدة أمام غريمه التقليدي الأهلي في ديربي جدة، بينما سقط الشباب في آخر لقاء بالدوري السعودي أمام أبها ليواصل نتائجه المتذبذبة.

يحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، فاز في ست وتعادل في ثلاث وخسر مباراتين، بينما يحتل الشباب المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، فاز كما تعادل في ثلاث وخسر خمس مباريات.

تبدأ القمة المنتظرة بين الاتحاد والشباب مساء الجمعة في تمام الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي.