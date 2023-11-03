الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمباراة الشباب بالدوري السعودي

بنزيما
بنزيما

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية والعربية إلى استاد الملك فهد الدولي والتي تجمع بين اتحاد  جدة والشباب في مباراة قمة الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي.

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يهدف اتحاد جدة بقيادة كريم بنزيما للفوز وتحقيق الثلاث نقاط، من أجل تعويض التعثر الأخير في مسابقة الدوري بعد التعادل مع الحزم في الجولة الماضية بهدفين لكلاهما.

فيما يسعى الشباب بقيادة مدربه الجديد إيجور بيسكان إلى استعادة الاتزان في مسابقة الدوري السعودي بعد خسارته الأخيرة أمام أبها بهدفين لهدف، ولم ينجح الفريق خلال 11 مباراة ماضية بالدوري تحقيق الفوز سوى في 3 مباريات، وتلقي الخسارة في خمس مواجهات، والتعادل في 3 آخرين تحت قيادة مدربه السابق كايرز الذي تمت إقالته خلال الفترة الماضية.

عاد الشباب بقيادة بيسكان لنغمة الانتصارات بعد تحقيق الفوز على الفتح بهدفين لهدف في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يأتي اتحاد جدة المركز السادس برصيد 21 نقطة بعد تحقيق الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاثة، وتلقي الهزيمة في مواجهتين، فيما يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، بعد تحقيق الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مثلهم والخسارة في خمس.
 

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمباراة الشباب:
 

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
في خط الدفاع: زكريا هوساوي - حسن كادش - لويز فيليبي - مد الله العليان.
خط الوسط: كورونادو - سلطان الفرحان - نجولو كانتي - رومارينيو.
خط الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله.
 

توقيت مباراة اتحاد جدة والشباب:


تبدأ مباراة اتحاد جدة والشباب في الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.


 

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