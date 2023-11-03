مواقف الفيوم هادئة و ثبات تعريفة الركوب فى الفيوم بعد زيادة اسعار البنزين

الفيوم- سيد الشورة:

شهدت مواقف محافظة الفيوم حالة من الهدوء اليوم الجمعه بعد ارتفاع أسعار البنزين بدرجاته الثلاثة بزيادة تراوحت بين جنيه و125 قرشا قرشا للتر خاصة وان اليوم اجازة وحركة الركوب اقل من المتوسط .

لم تشهد اسعار المواصلات فى الفيوم اى تغيير لان تحريك الوقود لم يطرأ سوى على البنزين واغلب السيارات التى تعمل فى النقل تعتمد على السولاروالغاز كما ان سائقى التاكسى يحصلون على 15 جنيهات بدلا من التعريفة المقررة وهى 10.50 جنيهات وسائقى السيرفيس يحصلون على 2.50 جنيه غالبا بدلا من 2.25 .

قطع الغيار

فى موقف الفيوم –سنهور يقول رمضان عبد الفتاح سائق ان سعر المواصلات لم يتغير ولم نرفع التعريفة بسبب ان السيارات تعمل بالسولار والذى لم يرتفع سعره

ونحن كسائقين نعانى من ارتفاع اسعار مواد اخرى مثل الزيت وتكاليف الصيانة ولذلك اطالب المحافظة برفع تعريفة الركوب بين الفيوم وسنهورمن 2.75 الى 3 جنيهات .

و يقول عبد الرحمن فايد : اعمل على "توك توك" فى مركز ابشواى وقمت بتموينه اليوم بالبنزين وفوجئت بان سعر اللتر 82 اصبح 10 جنيه وبالطبع سنحاول تعويض فرق السعر من الزباين واذا لم تقم المحافظة بزيادة تعريفة التوك توك الى 10 جنيهات سنضطر لاختيار التوصيل للمسافات القريبة .

بينما اشتكى ركاب عدد من الخطوط من جشع السائقين والذى وصل الى زيادة الاجرة باكثر من جنيه مثل خط سنهور – شكشوك حيث ان الاجرة المقررة 275 قرشا بينما يحصل السائقون من الركاب على 4 جنيهات كما يقول محمود زكى من ابناء قرية شكشوك ويشتكى ايضا من سائقى خط ابشواى- شكشوك الذى يحصلون على 5 جنيهات بينما الاجرة المقررة 3 جنيهات وطالب بضرورة قيام حملات لضبط التعريفة فى هذين الخطين وان يتم تكثيف الحملات على الخطوط فى الارياف .

وكانت اسعار البنزين قد ارتفعت صباح اليوم بانواعه الثلاثة بنزين 80 من 8.75 جنيه الى 10 جنيهات وبنزين 92 من10.25 الى 11.50 وبنزين 95 من 11.50 الى 12.50 >

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