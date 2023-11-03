إيران.. وفاة 27 شخصًا بحريق ضخم في مركز لمعالجة مدمني المخدّرات

لقي ما لا يقل عن 27 شخصًا مصرعهم اليوم الجمعة إزاء اندلاع حريق هائل بمركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في شمال إيران، وفق لما أكدته السلطة القضائية.

ونقل موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية، عن رئيس المحكمة الإقليمية إسماعيل صادقي قوله إنّ "27 شخصاً قتلوا ونُقل 12 آخرون إلى المستشفى بعدما اندلع حريق في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في لانغارود"، المدينة الواقعة في محافظة غيلان شمال طهران، مؤكدا أن "سبب الحادث قيد التحقيق وسيتم الإعلان عنه لاحقا وبعد تحقيقات الخبراء".

ومن جهته، قال نائب الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية لمحافظة جيلان، محمد جلاي إن الحريق وقع عند الساعة 5:45 صباح اليوم في مركز "غام أول رهاي" للإدمان، والذي تبلغ قدرته الاستيعابية 40 شخصا.

وفي أغسطس الماضي، شب حريقا هائلا ي البازار الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران دون أن يوقع قتلى أو جرحى، وفق لما ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران "اندلع حريق.. في بازار طهران الكبير وشبت النيران في نحو 30 مستودعا ومتجرا".

وقالت الوكالة إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

حريق يهدد آلاف السكان بكاليفورنيا

وفي سياق آخر، أمرت السلطات في كاليفورنيا، أكثر من خمسة آلاف شخص يقطنون منطقة ريفية في جنوب الولاية بإخلاء منازلهم بسبب اندلاع حريق ضخم وأججته رياح عاتية.

وقالت السلطات إنها طلبت من نحو 5700 شخص مغادرة المناطق المهدّدة بالنيران والواقعة جنوب شرق لوس أنجلوس.

وحريق "هايلاند فاير" انتشر على مساحة تزيد عن 900 هكتار، من دون أن يتمكّن رجال الإطفاء من السيطرة عليه حتى الآن. والتهمت النيران ثلاثة مبان وألحقت أضراراً بستّة مبان أخرى. ويشارك أكثر من 300 من عناصر الإطفاء في مكافحة الحريق، تؤازرهم من الجو قاذفات مياه.

وأوضحت متحدّثة باسم فرقة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد أنّ الرياح العاتية تعقّد مهمة فرق الإطفاء.

وقالت إنّ "المشكلة الأكبر في الوقت الحالي هي الرياح العاتية". وأضافت أنّ ما يزيد مهمّة فرق الإطفاء تعقيداً "هي التضاريس، فالنار تهبط وتستقرّ في الكثير من الوديان والمنخفضات".

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح خلال النهار إلى 50 كيلومتراً في الساعة، بحسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية.

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