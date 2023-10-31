عاجل
وثيقة مسربة تكشف مخططات إسرائيل لتهجير أهالي غزة.. خطة شيطانية عاجل.. فتح معبر رفح غدًا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين (فيديو)
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تنفي مشاركة إيران المباشرة في حرب غزة

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على غزة

 قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تشهد أي دليل على مشاركة إيران المباشرة في تخطيط وتنفيذ هجوم حماس على إسرائيل.

  استماع للجنة المخصصات:

 وأضاف أوستن، في جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي: "موقفنا لا يزال يعتمد على حقيقة أننا لم نشهد مشاركة مباشرة في التخطيط والتنفيذ من إيران".

 ويأتي هذا الإعلان بعد أن اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران بدعم حماس بالسلاح والتدريب.

 من جانبه، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن إيران لن تتبع التحذيرات الأمريكية بشأن عدم التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

txt

أستاذ علوم سياسية: أمريكا يمكنها إيقاف الحرب على غزة

 استغلال الفرص السياسية: 

 وأضاف رئيسي، في تصريحات صحفية: "نحن لن نتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني".

 وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على التعامل مع المقاومة الفلسطينية.

 ودعا عبداللهيان، خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى "استغلال الفرص السياسية الأخيرة لوقف الحرب".

txt

عاجل.. مقتل جنديين إسرائيليين بعملية برية في قطاع غزة

مواد متعلقة

قبائل سيناء المصرية: جاهزون بكل إمكانياتنا لتقديم المساعدات إلى غزة

مدبولي يطالب من أمام معبر رفح بوقف معاناة أهالي غزة.. فيديو

إسرائيل تستخدم سلاحًا جديدًا بحرب غزة

عُمان تدعو لمحاكمة إسرائيل لاستهدافها مدنيي غزة عمدًا

إيلون ماسك يتحدث مع رئيس الشاباك بشأن تزويد غزة بالإنترنت
الجريدة الورقية