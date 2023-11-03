حملة مكبرة لإزالة حالتى تعد فى قرية بهجورة بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة اشرف انور رئيس المركز، حملة مكبرة لازالة التعديات الواقعة ، بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة .

الحالة الاولى كانت تقع على مساحة واحد قيراط بناء مخالف عبارة عن اسوار بالبلوك ومونة الاسمنت، والحالة الثانية عبارة عن سقف من الصاج وجريد النخيل والحديد لمنزل على مساحة 40متر تقريبا .

جاء ذلك بحضور مصطفى محمود رئيس قرية الغربى بهجورة وناجح حلمى سكرتير ومسئول التنظيم والقرى.

ياتى ذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.

من جانبه اكد اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، انه لاتهاون فى التعدي بالبناء على الارض الزراعية ويتم التعامل الفورى والسريع عند ورود اى بلاغ او رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية، وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على الرقعة الزراعية .

مضيفاً ان ذلك يأتى بناءا على تعليمات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، بالتعامل مع ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، و لن يسمح بأية تعديات، وان يتم إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى.