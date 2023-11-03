إسرائيل تعلن قدرتها على حل مشاكل أنفاق غزة

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن لدى الجيش الإسرائيلي حلولا "فريدة" لمشكلة أنفاق حركة حماس بقطاع غزة، بما في ذلك تدميرها بالكامل، مؤكدا أن لدى الجيش القدرة على ذلك، وفق روسيا اليوم.

وقال الوزير غالانت في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست": "إن قوات الدفاع الإسرائيلية لديها القدرة على الوصول إلى جميع أنفاق حماس تحت الأرض في غزة وتدميرها".

ولفت الوزير إلى أن القوات الإسرائيلية تخوض "معارك ضارية" داخل القطاع، إلّا أن إسرائيل تتمتع "بميزة واضحة" على حد تعبيره.

ويوم أمس، كشفت القناة 13 العبرية عن كيفية مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة من أفراد لواء جفعاتي، خلال مواجهات في قطاع غزة.

وقالت القناة إن أحد مقاتلي حركة "حماس" باغت الجنود الإسرائيليين وخرج من فوهة نفق، مطلقا قذيفة "أر بي جي" على ناقلة الجند من طراز (نمر) التي كانوا يستقلونها في غزة، خلال الاشتباكات التي وقعت شمال القطاع أمس.

ويوم أمس أيضا، صرّح السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي بأن الجيش الإسرائيلي يقاتل "حماس" في الأنفاق بمنطقة جباليا.

وفي قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، 9061 قتيلا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.