أمريكا تُوضح موقف "بايدن" من انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني في حرب غزة

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض "جون كيربي"، بأن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، لا يعتقد أن إسرائيل تتجاهل القانون الإنساني الدولي بشأن الوضع في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، لفت الصحفيون الانتباه إلى أن "بايدن"، في تصريحاته، كثيرًا ما يدعو إسرائيل إلى الالتزام بـ"قوانين الحرب الدولية"، وأن الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بهذه القوانين.

وأجاب كيربي: "لا.. واشنطن تتوقع من إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لتقليل الخسائر في صفوف السكان المدنيين في غزة".

ويُواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضغوطا وتحذيرات متزايدة، داخل الحزب الديمقراطي، بسبب دعمه لإسرائيل، كما أكد المجلس الإسلامي الأمريكي وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي إنهم سيمتنعون عن التصويت لصالحه، ما لم تتخذ واشنطن خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

هذا واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن الفلسطينيين معرضون لخطر الإبادة الجماعية. وحملوا حلفاء إسرائيل "أيضا مسؤولية ما يحدث"، ودعوا إسرائيل وحلفاءها إلى "الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار".

ومع دخول الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.

رئيس مجلس النواب الأمريكي يُفجر مفاجأة حول مصير بايدن

من ناحية أخرى، صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، "مايك جونسون"، بأنه ربما سيتم اتخاذ القرار حول سحب الثقة من الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قريبًا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أدلة كافية لبدء إجراءات المساءلة: "أعتقد أننا سنتوصل إلى قرار حول هذه القضية قريبا جدا".

وأضاف أن القرار سيتم اتخاذه بناء على الأدلة و"إلى أين تقود".

وتابع رئيس مجلس النواب الأمريكي: "سنرى، لا أتوقع أن القرار سيصدر اليوم".

وتُجري لجنة يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقا يهدف إلى إثبات تورط الرئيس جو بايدن في المعاملات التجارية لأقاربه الذين يُزعم أنهم يتاجرون باسمه في جميع أنحاء العالم.

وبدأت اللجنة في سبتمبر، تحقيقا رسميا في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما أصدروا مذكرات استدعاء للسجلات المصرفية لجيمس بايدن وهانتر بايدن.

ويصر بايدن على عدم معرفته بالعلاقات التجارية لأقاربه في الخارج.

بايدن يُعلن مُغادرة مواطنين أمريكيين قطاع غزة إلى مصر

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بأن بعض المواطنين الأمريكيين سيُغادرون قطاع غزة اليوم وذلك بعد فتح معبر رفح مع مصر، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء.