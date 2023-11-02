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مستشفى الشفاء بقطاع غزة يعلن توقف المولد الرئيسي عن العمل الصحة العالمية: رائحة الموت تفوح في غزة و40% من المستشفيات توقفت (فيديو)
الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

محلل فلسطيني يكشف الوضع المأساوي في غزة (فيديو)

قصف غزة
قصف غزة

كشف الدكتور جهاد أبو لحية المحلل السياسي الفلسطيني، تفاصيل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة نتيجة القصف الصهيوني، قائلا إن إجلاء الرعايا الأجانب من قطاع غزة ليس له علاقة بتوسع العمليات العسكرية، وإنما جاء نتيجة ضغط الدول التي أجربت الاحتلال على السماح للأجانب بالخروج بشكل سريع من القطاع.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن جميع المستشفيات في قطاع غزة خرجت عن الخدمة ووضع المصابين في حالة حرجة للغاية، مستطردا :"أنا بكيت من هول ما رأيته في مستشفى الشفاء".

وأكد ضرورة فتح معبر رفح في هذه الفترة الحرجة، مضيفًا أنه أمر مهم لتخفيف ما يحدث في قطاع غزة جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الذي يمر بأزمات إنسانية خانقة.

جرائم الاحتلال في غزة

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مرأي ومسمع من جميع قادة العالم.

وأشار إلى أن الإعلام الغربي حاول تصوير أن إغلاق معبر رفح يأتي من الجانب المصري على عكس الحقيقة، لأن معبر رفح من الجانب الفلسطيني تعرض للقصف من جيش الاحتلال 4 مرات.

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