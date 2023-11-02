منها سحب السفير المصري من إسرائيل.. توصيات الاجتماع الطارئ لدعم فلسطين بـ"المحامين"

عقدت لجنة دعم فلسطين بالنقابة العامة للمحامين، اليوم اجتماعاً طارئاً وذلك لبحث آليات وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومناقشة سبل تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين.

شارك في الاجتماع محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، والكاتب الصحفي هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، والمحامي محمد راضي مسعود عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة الفكر القانوني، والمحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والأستاذ شعبان حسن عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، ولفيف كبير من السادة المحامين والمحاميات.



وصدر عن الاجتماع البيان الآتي:



بيان لجنة دعم فلسطين المنعقدة يوم الخميس الموافق 2/11/2023، بمقر النقابة العامة للمحامين



اجتمعت لجنة دعم فلسطين بالنقابة العامة للمحامين بالتنسيق مع عبدالحليم علام ــ نقيب محامين مصر رئيس إتحاد المحامين العرب برئاسة ناصر العمري ــ عضو مجلس النقابة العامة مقرر لجنة دعم فلسطين وبحضور هشام يونس ــ وكيل أول مجلس نقابة الصحفيين وشعبان حسن ــ عضو مجلس نقابة محامين فلسطين والسادة أعضاء لجنة دعم فلسطين تضامناً مع الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد وتيرة العدوان الاسرائيلي وتنديداً بالجرائم الوحشية وإستنكاراً لموقف الدول المؤيدة له .

وقد ناقش المجتمعون علي مدار خمس ساعات ما يقوم به الإحتلال الصهيوني من أعمال إبادة ومذابح جماعية ضد المدنيين من الاطفال والنساء بقصد التهجير القسري للشعب الفلسطيني .



وبعد إستعراض الموقف اتفق المجتمعون علي إصدار البيان التالي :



1) يثمن المجتمعون موقف القيادة السياسية الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني والمؤكد لسيادة مصر علي أراضيها .



2) اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وانتهكوا كافة القوانين الدولية والقرارات الأممية التي أدانت الإحتلال والعدوان علي شعبنا الفلسطيني وقد تقرر عقد اجتماع يوم الاثنين القادم الموافق 6/11/2023 الساعة الواحدة ودعوة فقهاء وخبراء القانون الدولي لمقاضاة مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني ومن يدعمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وكافة المحاكم المختصة الاخري .



3) يناشد المجتمعون جموع الشعب المصري والعربي والإسلامي بضرورة الإستمرار في مقاطعة كافة منتجات الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية ودول الإتحاد الاوربي .



4) إعداد قوافل إغاثة لشعبنا الفلسطيني بالتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وإرسالها عبر معبر رفح بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .



5) طالب المجتمعون الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسحب السفير المصري وقطع العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية مع الكيان الصهيوني المحتل وإنهاء العمل بإتفاقية كامب ديفيد.



6) أشاد المجتمعون بموقف مملكة البحرين الشقيقة في سحب سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني وطالب المجتمعون كافة الدول العربية والإسلامية بإتخاذ موقف مماثل تجاه هذا الكيان الغاشم.



7) قرر المجتمعون إجراء محاكمة شعبية لمجرمي الحرب من الصهاينة ومن يدعمهم في مؤتمر حاشد برعاية عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس إتحاد المحامين العرب وبحضور كافة القيادات والشخصيات العامة وممثلي النقابات المهنية في أقرب وقت ممكن .



8) يؤكد المجتمعون أن محامي مصر وجميع أطياف الشعب المصري يقفون خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات من شأنها وقف العدوان الإسرائيلي علي أهلنا في غزة وفلسطين والعمل علي نفاذ المساعدات الإغاثية وإستقبال وعلاج الجرحي والمصابين جراء هذا العدوان.