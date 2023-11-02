دون التعرف عليهم.. فتوى فلسطينية عاجلة لدفن شهداء القصف الإسرائيلي

فتوى فلسطينية عاجلة لدفن شهداء القصف الإسرائيلي، بحث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أصدر ملتقى دعاة فلسطين.

وأصدر ملتقى دعاة فلسطين، فتوى بضرورة دفن جميع الشهداء الفلسطينيين في غزة دون انتظار التعرف عليهم، مؤكدين أن بقاءهم سيسبب كارثة صحية على الأحياء بسبب التغيرات التي تطرأ لعدم القدرة على الحفاظ عليهم لتكدسهم وانقطاع الكهرباء.

بينما أكد دعاة فلسطين أن الفتوى تأتي بناء "على ما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد الإجرام الصهيوأمريكي وحلفائهم، وزيادة ارتقاء الشهداء، والكثير منهم مجهول الهوية، وتكدس ثلاجات الموتى والخيام وممرات المستشفيات بهم، ومع انقطاع الكهرباء وحالة الجو والأوضاع البائسة في قطاع غزة.

القسام تتوعد قوات الاحتلال وتكشف حجم الخسائر في صفوف العدو

بينما قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام ابوعبيدة أن المقاومون يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في عشرات نقاط الاشتباك وذلك بعد 27 يوماً من الحرب على غزة.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة متلفزة له : تمكن المجاهدون خلال 48 ساعة من تدمير ما يعادل كتيبة دبابات وإيقاع عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود، وتابع أبو عبيدة: من أبرز عملياتنا مساء اليوم العمليات المتزامنة في شمالي غربي غزة حيث تمكن مجاهدونا من تدمير 6 دبابات.

وأردف أبو عبيدة: قيادة الاحتلال كذبت على الإسرائيليين في أعداد القتلى الذي هو أكبر بكثير مما تعلنه، ومدرعة النمر سقطت في اول اختبار من قذائفنا، وواصل : مجازر العدو ستزيدنا قوةً وبأساً وسنجعل غزة لعنة التاريخ على كيان الاحتلال حيث تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر.