95 طن مستلزمات جراحية هدية لمستشفيات غزة

أعلنت مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استمرار دورها لدعم مستشفيات قطاع غزة الأحداث حيث تم إرسال 95 طن حتي الان من المستلزمات الجراحية الطارئة والأدوية والتى وصلت إلي قطاع غزة خاصة النواقص التي تحتاجها المستشفيات بالقطاع منذ بداية الاحداث.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إنه منذ بداية تصاعد الأحداث وحتى الأن تم إرسال قوافل طبية شملت 95 طن من المستلزمات الجراحية والأدوية مؤكدة حرص المؤسسة على توفير حوالى 200 منتج علاجي طارئ، موضحة أن على رأس هذه المنتجات تأتي المستلزمات الجراحية وأجهزة الأكسجين ومواد التعقيم والمضادات الحيوية والخيوط الجراحية، بالإضافة إلي مواد التخدير التي تكفي لأكثر من 9 آلاف عملية جراحية والأمراض المزمنة وزراعة الكلى وذلك من أجل دعم الحالات الطارئة.

ونوهت رئيس قطاع الصحة أن القوافل الطبية والأدوية التى تم إرسالها تأتي ضمن شحنات المواد الإغاثية المرسلة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأكدت على استمرار الاستجابة السريعة من المؤسسة بإرسال المساعدات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع تكامل كافة المؤسسات الاهلية المصرية لسرعة تتدفق المساعدات الطبية لتلبية احتياجات الأشقاء في غزة.

واهتمت مؤسسة مصر الخير، في قوافلها الإغاثية الطبية التى تم إرسالها لقطاع غزة بضرورة توافر المستلزمات الجراحية الأساسية من "المشارط والجبس والشاش والقطن والكانيولا وأجهزة الوريد وأجهزة الضغط وأجهزة السكر وأجهزة قياس الأوكسجين، والكحول الطبي والبيتادين والخيوط الجراحية والدرنقة، والفازلين وماسكات جراحية والمفارش الطبية

كما تضمنت القوافل أدوية طواريء، وأدوية صدر، ومضادات حيوية، ومضادات للتجلط، ومحلول ملح، ومحاليل جلوكوز، وكورتيزون حقن، ولبن للأطفال.

مؤكدة أن قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني في حالة استعداد قصوى لتلبية كافة المتطلبات الطبية لقطاع غزة في ظل التنسيق الكامل مع التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.