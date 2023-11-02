جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطوق غزة بالكامل ويُعلن مرحلة جديدة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "دانييل هغاري"، أنه تم تطويق مدينة غزة من كل الجهات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي "لقد أكملت قواتنا تطويق مدينة غزة، مركز نشاط حماس".

وردًا على سؤال حول وقف محتمل لإطلاق النار، صرح هاغاري بأن "مصطلح وقف إطلاق النار ليس على جدول الأعمال على الإطلاق في الوقت الحالي".

هذا، وأفاد بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، سيسافر إلى إيران على متن طائرته الخاصة.

وأضاف "يحاولون صرف انتباهنا عن غزة، ونحن نركز على حماس، بعد أن كثفت الجماعات المسلحة هجماتها ضد إسرائيل".

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الجهوزية لأي تطور يستجد في كل منطقة، مشيرا لوجود آلاف أنواع الذخيرة والأهداف الأخرى مع الانتشار بشكل واسع النطاق في المنطقة الجنوبية.

وذكر أنه في إطار مجهود الدفاع "تنفّذ قوات الجيش نشاطات دفاعية تشمل كمائن الاستطلاع، والدوريات والأعمال الاستباقية في المنطقة الحدودية في المناطق المجاورة للسياج".

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيلا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

كتائب القسام تُدمّر 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة إسرائيلية

ذكرت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، أنها نفذت هجمة مُضادة في محور شمال غرب مدينة غزة، إذ التحم عشراتٌ من مجاهدينا بقوةٍ صهيونيةٍ مدرعة وهاجموها بمختلف الأسلحة، فدمروا 6 دباباتٍ وناقلتي جند وجرافة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.