عاجل
د. وجدي زين الدين يحذر من شمولية المقاطعة.. "بلاش خراب البيوت" وجدي زين الدين يطالب الدول العربية بالتكاتف لنصرة فلسطين.. أمامنا فرصة ذهبية وكفاية تخاذل جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطوق غزة بالكامل ويُعلن مرحلة جديدة أبوعبيدة يُطلق تصريحات نارية ويكشف حجم الخسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي د. وجدي زين الدين: الدبلوماسية المصرية غيرت الرأي العام العالمي تجاه أحداث فلسطين
الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال يحسم موقف نيفيز والمالكي من مواجهة الفتح في الدوري

روبن نيفيز
روبن نيفيز

حسم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال موقف الثنائي روبن نيفيز وعبدالإلة المالكي من خوض مواجهة الفتح، المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023 – 2024.

تأكد جاهزية نيفيز والمالكي لمواجهة الفتح

واصل فريق الهلال تحضيراته اليوم لمواجهة الفتح والتي كانت في غياب المدرب البرتغالي خورخي خيسوس الذي يتواجد في بلاده بعد وفاة شقيقه.

وشهد المران مشاركة الثنائي عبدالإله المالكي وروبن نيفيز بشكل طبيعي استعدادًا للقاء الفتح في الجولة 12 بعدما تعافى الثنائي من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا.

من المقرر أن يقود خورخي خيسوس مباراة الهلال والفتح غدًا في الدوري السعودي، حيث يصل المدرب البرتغالي صباح غدًا الجمعة إلى الاحساء ويلحق ببعثة الفريق.

مواد متعلقة

الاتحاد يعلن جاهزية مدافعه لمواجهة الشباب غدًا

5 غيابات عن قائمة الزمالك لمواجهة نادي زد في الدوري الممتاز

نتائج قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين.. ديربي ناري

الوصل يضرب العين بثلاثية ويتصدر الدوري الإماراتي
الجريدة الورقية