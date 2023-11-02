الهلال يحسم موقف نيفيز والمالكي من مواجهة الفتح في الدوري

حسم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال موقف الثنائي روبن نيفيز وعبدالإلة المالكي من خوض مواجهة الفتح، المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023 – 2024.

تأكد جاهزية نيفيز والمالكي لمواجهة الفتح

واصل فريق الهلال تحضيراته اليوم لمواجهة الفتح والتي كانت في غياب المدرب البرتغالي خورخي خيسوس الذي يتواجد في بلاده بعد وفاة شقيقه.

وشهد المران مشاركة الثنائي عبدالإله المالكي وروبن نيفيز بشكل طبيعي استعدادًا للقاء الفتح في الجولة 12 بعدما تعافى الثنائي من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا.

من المقرر أن يقود خورخي خيسوس مباراة الهلال والفتح غدًا في الدوري السعودي، حيث يصل المدرب البرتغالي صباح غدًا الجمعة إلى الاحساء ويلحق ببعثة الفريق.