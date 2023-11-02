تاليسكا يغيب عن النصر أمام الشباب في كأس الملك

يغيب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا عن صفوف النصر السعودي خلال مواجهة الشباب ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة أحد يومي 11 و12 ديسمبر المقبل، نتيجة الإيقاف.

ويأتي غياب تاليسكا، عن مباراة النصر والشباب بداعي الإيقاف بعد طرده في مباراة الاتفاق الماضية والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتخطى النصر عقبة الاتفاق بهدف نظيف سجله السنغالي ساديو ماني، في الشوط الثاني الإضافي، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد النصر لمواجهة الخليج، السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يحتل نادي النصر وصافة بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، بينما الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، في حين ينفرد الهلال بصدارة الترتيب برصيد 29 نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الربع نهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال يومي 12 و 13 ديسمبر الجاري، باستثناء الاتحاد الذي سيلعب مبارياته في كأس العالم للأندية خلال تلك الفترة