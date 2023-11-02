نتنياهو يعترف: الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر قاسية

اعترف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بتكبد الجيش خسائر مُؤلمة وقاسية في قطاع غزة، مُؤكدًا أن قواته لن تتوقف حتى القضاء على حركة "حماس"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقال نتنياهو في كلمة مُتلفزة خلال لقائه بعدد من قوات الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع غزة، "اليوم أقف مع مقاتلينا في الميدان.. لقد حققنا نجاحات مبهرة للغاية ونحن بالفعل تجاوزنا أبواب مدينة غزة.. نحن نحرز تقدما".

وأضاف في كلمته وهو يتوسط الجنود "أريد أن أوضح شيئا واحدا.. لا شيء سيوقفنا".

العملية البرية في غزة

وأفاد نتنياهو بأن الخسائر منذ بدء العملية البرية خسائر مؤلمة، مشيرا إلى أن كل جندي يسقط هو عالم بأسره وأنه قلوبهم مع عائلاتهم.

وتوجه نتنياهو لسكان قطاع غزة بقوله "أقول لغير المتورطين اخرجوا وتحركوا جنوبا، لأننا لن نتوقف عن نشاطنا للقضاء على حماس".

وختم بالقول "سوف نمضي قدما.. سوف نتقدم وننتصر.. سنفعل ذلك بعون الله وبمساعدة محاربينا الأبطال.. أنا أثق بكم.. أنا أؤمن بكم.. شعب إسرائيل بأكمله يقف خلفكم حتى النصر".

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيلا من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.