د. وجدي زين الدين: الريادة المصرية المطالبة بنصرة الشعب الفلسطيني تحققت على أرض الواقع

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الدولة المصرية تسعى بكل السبل لإيجاد حل فعال ونهائي لإيقاف الحرب الإسرائيلية البشعة ضد الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن جهود مصر تبذل بشكل غير مسبوق لإنهاء الأزمة العصيبة والكارثة التي تهدد المنطقة.

ولفت زين الدين خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج“ الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية“ الحياة”، مساء الخميس، إلى أن الدبلوماسية المصرية تحقق المزيد من الخطوات الناجحة لتحويل دفة الغرب من دعم إسرائيل لمطالبتها بإيقاف إطلاق النار، ما أدى إلى تراجع نبرة الدول الأجنبية المؤيدة لاستمرار الحرب، ودفع السفارة الأمريكية في القاهرة إلى التعهد بأنه لن يكون هناك تهجير للفلسطينيين إلى مصر أو إلى أي دولة عربية، وهو ما يتفق مع الرؤية المصرية.



ونوه زين الدين إلى أن الريادة المصرية الخاصة بالمطالبة بإدخال المساعدات وإنشاء ممر آمن تحققت على أرض الواقع، لافتًا إلى أن جهود مصر ساعدت على تغيير الرأي العام العالمي ورأينا مظاهرات في عدة بلدان غربية مناهضة للحرب والهجمات البربرية والمحارق التي تنفذ ضد الشعب الفلسطيني المسالم.

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