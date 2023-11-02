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د. وجدي زين الدين يحذر من شمولية المقاطعة.. "بلاش خراب البيوت" أبو عبيدة يُطلق تصريحات نارية ويكشف حجم الخسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي وجدي زين الدين يطالب الدول العربية بالتكاتف لنصرة فلسطين.. أمامنا فرصة ذهبية وكفاية تخاذل جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطوق غزة بالكامل ويُعلن مرحلة جديدة
الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير اقتصادي: الغرب يعوض مليارات إسرائيل الضائعة بسبب الحرب

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بايدن أعلن دعمه المفتوح لنتنياهو

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن إسرائيل تأثرت كثيرًا بسبب الحرب على غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل استدعت 300 ألف جندي من أجل الحرب، وهؤلاء الـ 300 ألف تركوا وظائفهم وجاءوا من أجل الحرب. 

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن إسرائيل حققت مكاسب تقدر بنحو 5.2 مليار دولار من السياحة العام الماضي، ومع استمرار الحرب، تخسر إسرائيل هذه السياحة، وكانت تصدر الغاز لأوروبا، ومع وجود تهديدات لخطوط الغاز قد تخسر إسرائيل هذه الأموال التي تأتي إليها من تصدير الغاز، خاصة أننا مقبلون على الشتاء، وأوروبا تستورد الغاز من إسرائيل. 

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وتابع: "إسرائيل أيضًا تخسر تدفقات الاستثمار، لأن المستثمر جبان، ومع توتر الأوضاع، الكثير من الاستثمارات تهرب".

وأردف: "الخسائر على إسرائيل كثيرة، ولكن هذه الدولة القائمة على الأراضي الفلسطينية، تستطيع دائما أن تستغل مثل هذه الأحداث كي تحصل على دعم يعوض كل خسائرها من دول أوروبا وأمريكا".

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